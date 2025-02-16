Три человека погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ по машине

В результате атаки беспилотника украинских боевиков по движущемуся легковому автомобилю в селе Графовка Краснояружского района Белгородской области погибли три мирных жителя. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Сегодня еще один трагический день для нашего региона. На въезде в село Графовка дрон нанес удар по легковому автомобилю. Трое мужчин, находившиеся в машине, погибли», — написал он.
Глава региона выразил соболезнования близким и семьям погибших.
Ранее Гладков также сообщил о гибели женщины в Валуйском округе региона после еще одной атаки дрона ВСУ на автомобиль. Вторая женщина получила ранения, ее отвезли в больницу.
Днем ранее в Волгограде пострадал один человек после падения обломков беспилотника на кровлю жилого дома и припаркованное авто.
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