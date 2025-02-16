Жительница Белгородской области погибла после атаки дрона ВСУ

Гладков сообщил о гибели жительницы Белгородской области после атак БПЛА ВСУ

Украинские боевики нанесли удар по движущемуся автомобилю на автодороге Двулучное — Уразово Валуйского округа, погибла женщина. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«От полученных ран она скончалась на месте до приезда медиков. Выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким погибшей», — написал он.

Гладков добавил, что другая женщина, находившаяся за рулем, получила ушибы рук и баротравму.

«Бригада скорой доставляет пострадавшую в Валуйскую районную больницу, ей оказывают всю необходимую помощь», — заключил Гладков.

В среду, 12 февраля, ВСУ также нанесли удар беспилотниками по Белгородской области. Тогда пострадали пять местных жителей и еще один погиб. Гладков обещал, что правительство области окажет семьям пострадавших необходимую поддержку.