ВСУ ударили по санаторию в Крыму, 15 человек пострадали, есть погибшие

Глава Крыма Аксенов: из-за удара ВСУ по санаторию «Форос» пострадали 15 человек

ВСУ ударили беспилотниками по поселку Форос в Крыму. БПЛА повредили здания санатория и школы, пострадали 15 человек, есть погибшие, написал в Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория „Форос“. Также повреждено здание школы в поселке. <…> На данный момент количество пострадавших — около 15 человек, число погибших уточняется», — сообщил губернатор.

На месте происшествия работают профильные службы, людям оказывают медицинскую помощь, отметил Аксенов.

В районе Ялты из-за падения обломков сбитого беспилотника загорелась сухая трава, добавил губернатор. Он призвал население не поддаваться панике и доверять только официальной информации.

В период с 16:00 до 20:00 в воскресенье системы ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника, большую часть — над акваторией Черного моря, три дрона уничтожили над полуостровом Крым.