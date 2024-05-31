Три беспилотника уничтожили над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом информировало Минобороны.
Очередную попытку атаки украинских боевиков пресекли около 12:30. ВСУ применили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Ранее в тот же день украинские военнослужащие атаковали с дрона-камикадзе молокозавод под Белгородом. Никто не пострадал. Молоковоз, припаркованный на территории сельскохозяйственного предприятия в поселке Красное, получил повреждения.