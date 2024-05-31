Системы ПВО нейтрализовали беспилотник над Татарстаном

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали украинский дрон над территорией Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Запущенный ВСУ беспилотник самолетного типа нейтрализовали утром 31 мая. В оборонном ведомстве отметили, что украинские боевики попытались совершить с помощью дрона террористическую атаку на территории России.

В ночь на 31 мая российские военные уничтожили БПЛА на подлете к Воронежу. По словам губернатора региона Александра Гусева, из-за рухнувшего дрона никто не пострадал, последствий на земле не зафиксировали.

За день до этого четыре украинских беспилотника засекли в Белгородской области — вечером 30 мая средства ПВО ликвидировали эти воздушные цели. По данным Минобороны, ВСУ попытались атаковать российскую территорию примерно в 20:20 по московскому времени.