Три беспилотника сбили над Воронежской областью

Дежурные системы ПВО и средства РЭБ сбили или подавили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По предварительной информации главы области, пострадавших нет.

За сутки российские ракетчики ликвидировали 274 украинских беспилотника. Также средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиационных бомб и управляемую ракету большой дальности «Нептун».

За прошедшие сутки ВСУ почти 50 раз применили артиллерию по приграничным районам Курской области. Средства ПВО сбили над регионом 54 беспилотника различного типа. Также за период с 09:00 18 апреля до 07:00 19 апреля зафиксировали 16 сбросов взрывных устройств с дронов. В результате атак пострадали три человека.