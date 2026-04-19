Силы ПВО сбили 274 беспилотника и шесть авиабомб ВСУ за сутки

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 274 БПЛА, 6 авиабомб и снаряд HIMARS ВСУ

В течение суток средства противовоздушной обороны ликвидировали 274 беспилотника, реактивный снаряд HIMARS и шесть авиационных бомб ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средства ПВО сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, шесть управляемых авиационных бомб, 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и управляемую ракету большой дальности „Нептун“», — заявили в ведомстве.

Бойцы группы войск «Север» в течение недели уничтожили около 15 пунктов управления дронами боевиков в Харьковской области, отмечал офицер батареи с позывным Иртыш. По его словам, ликвидация точек запуска БПЛА помогает российским подразделениям безопаснее выполнять боевые задачи и продвигаться в зоне СВО.

Кроме того, десантники при помощи одного БПЛА подорвали склад боеприпасов ВСУ в Сумской области.