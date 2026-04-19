ВСУ почти 50 раз за сутки атаковали из артиллерии курское приграничье

Хинштейн: ВСУ 48 раз за сутки атаковали из артиллерии курское приграничье

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки почти 50 раз применили артиллерию по приграничным районам Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

По его данным, в период с 09:00 18 апреля до 07:00 19 апреля зафиксировано 48 артиллерийских обстрелов. Кроме того, средства ПВО сбили 54 беспилотника различного типа. Также за отчетный период зафиксировали 16 сбросов взрывных устройств с дронов.

В результате атак обошлось без погибших, однако пострадали три человека.

На платформе Max Губернатор добавил, что вблизи деревни Сухая Рыльского района раненых доставили в Курскую областную больницу, их автомобиль получил осколочные повреждения. В поселке Крупец частично разрушило кровлю жилого дома, в селе Михайловка выбило окна, повреждения получили фасад и крыша. В селе Ржава Глушковского района два домовладения полностью сгорели.

Накануне Хинштейн сообщил, что три мирных жителя пострадали из-за атаки украинских дронов на курское приграничье.

