Средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что три беспилотника сбили над Крымом, по два — над Белгородской и Курской областями, еще один — над территорией Азовского моря.

Ранее в Херсонской области беспилотники ВСУ повредили подстанцию. Без электричества остались 150 населенных пунктов в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и Ивановском округах с численностью населения свыше 104 тысяч человек, отмечал губернатор Владимир Сальдо.

Днем ранее Из-за ночных атак БПЛА в Курской области пострадали 15 жилых домов.