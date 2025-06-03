Средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение ночи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что три беспилотника сбили над Крымом, по два — над Белгородской и Курской областями, еще один — над территорией Азовского моря.
Ранее в Херсонской области беспилотники ВСУ повредили подстанцию. Без электричества остались 150 населенных пунктов в Новотроицком, Геническом, Нижнесерогозском и Ивановском округах с численностью населения свыше 104 тысяч человек, отмечал губернатор Владимир Сальдо.