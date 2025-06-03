Жители Запорожской и Херсонской областей остались без света

Вооруженные силы Украины обстреляли высоковольтное оборудование и оставили Запорожскую область без света. Энергетики устраняют последствия аварии, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале .

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено высоковольтное оборудование в северо-западной части Запорожской области. Отсутствует электроэнергия на всей территории региона», — заявил он.

Объекты здравоохранения, по информации Балицкого, перешли на резервные источники питания. Министерство энергетики Запорожской области сосредоточилось на поиске других путей электроснабжения.

В Херсонской области украинские беспилотники повредили подстанцию. Без электричества остались 150 населенных пунктов в Геническом, Новотроицком, Ивановском и Нижнесерогозском округах с населением более 104 тысяч человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

В конце мая ВСУ атаковали больницу в Алешках, сообщили «Известия». Пострадала 85-летняя женщина.