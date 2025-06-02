Из-за ночных атак БПЛА в Курской области пострадали 15 жилых домов

Из-за ночной атаки беспилотников на Курскую область пострадали 13 частных и два многоквартирных дома, а также здания КВД и городской больницы. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Специалисты оценивают ущерб, после чего строители начнут восстанавливать поврежденные объекты.

«Никто из жителей не останется без внимания!» — заверил врио главы региона.

Всего, по утренним данным Министерства обороны, вечером 1 июня и в ночь на 2-е силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 162 беспилотника. Активнее всего противник пытался атаковать Курскую, Белгородскую и Липецкую области. На участке трассы М-4 «Дон» оборвало высоковольтную линию, в Воронежской области выбило стекла в нескольких домах. Пострадавших нет.