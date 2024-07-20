Три беспилотника сбили над Белгородской областью

Минобороны: силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской областью

Фото: РИА «Новости»

Дежурные силы российской противовоздушной обороны ликвидировали три украинских дрона в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В период с 09:30 до 10:15 дежурные средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа. Над территорией Белгородской области сбили три украинских беспилотника», — заявили в ведомстве.

Утром 20 июля Минобороны сообщало об уничтожении 27 украинских беспилотников над территорией двух российских регионов — Смоленской и Ростовской областей. Губернатор Смоленской области Василий Анохин отмечал, что в результате падения обломков дрона никто не пострадал.

Днем ранее один человек погиб в результате удара ВСУ по территории монастыря в селе Горналь Суджанского района Курской области.

Более 7000 человек примут участие в спартакиаде «Моспром-2024»

Быстрый обмен или долгое УДО. Что ждет осужденного на 16 лет журналиста Гершковича

Говорящая голова. Урсулу фон дер Ляйен выбрали не для дел, а для риторики

Миссия — функция государства. В чем отличие цифрового рубля от криптовалют

Путь к сплочению. Сближение России и КНДР бьет по интересам США

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте