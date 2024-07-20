Силы ПВО уничтожили за ночь 27 беспилотников в двух регионах

Силы ПВО уничтожили за ночь 27 БПЛА над Смоленской и Ростовской областями

За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над Смоленской областью и еще 26 — над Ростовской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили и перехватили 26 БПЛА над территорией Ростовской области и еще один — над Смоленской», — заявили в Минобороны.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявлял, что в результате атаки боевиков никто из жителей региона не пострадал. На место падения фрагментов сбитых беспилотников оперативно выдвинулись экстренные службы.

Два дня назад Минобороны сообщало, что за сутки украинские боевики потеряли свыше 70 беспилотников и самолет МиГ-29. Силы ПВО также сбили шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три французских управляемых авиабомбы Hammer.