Три аэропорта в Москве временно закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

Столичные аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково временно закрыли. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации .

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель ведомства Артем Кореняко.

Воздушные гавани пока не принимают и не отправляют рейсы. Аэропорт Шереметьево делает это по согласованию с соответствующими органами. В расписании части рейсов возможны корректировки.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 12 декабря на подлете к Москве сбили четыре украинских беспилотника. На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Еще четыре дрона ВСУ уничтожили в столичном регионе прошедшей ночью.