Шереметьево объявил сигнал «Ковер»: силы ПВО сбили уже 7-й дрон на подлете к Москве

Утром 12 декабря в аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения из-за сигнала «Ковер». Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале воздушной гавани.

«Введены временные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево в связи с действием сигнала „ковер“. Временно приостановлен вылет воздушных судов», — уточнили в пресс-службе.

При этом аэропорт продолжает обеспечивать прилет воздушных судов, а в терминалах продолжается обслуживание пассажиров.

Представители Шереметьева подчеркнули, что пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи со сложившейся ситуацией.

«Возможны корректировки в расписании полетов. информацию о статусе вашего рейса уточняйте через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бота (при наличии у авиаперевозчика)», — добавили сотрудники аэропорта.

Утром в пятницу в период с 05:43 до 09:10 силы ПВО сбили уже семь дронов на подлете к столице.