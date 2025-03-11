«Трещало, как мотоблок». Жительница деревни под Коломной рассказала об атаке дронов

Жительница деревни под Коломной: БПЛА было не видно из-за облаков, но слышно

Многие жители Подмосковья стали сегодня очевидцами пролета или последствий уничтожения вражеских беспилотников. О массированной атаке рассказала корреспондентам 360.ru жительница села в городском округе Коломна Раиса Тимофеевна.

«Около пяти утра муж мой выходил на улицу <…> — летел беспилотник. Были облака, плоховато видно, но трещало, как мотоблок: тр-тр-тр…» — заявила женщина.

Она добавила, что супруг ее внучки несколько лет назад купил квартиру в доме в Видном, в который попал беспилотник. Сама молодая женщина накануне была у бабушки в гостях, но уехала домой.

Один из дронов сбил из ружья местный житель. Мужчине 52 года. Он смог мастерски уничтожить БПЛА, несмотря на то что передвигался на костылях.