«Не в первый раз». Житель Подмосковья рассказал об отце, сбившем дрон из ружья

Сын бывшего военного, сбившего дрон из ружья в Подмосковье, рассказал об отце

Мужчина, сбивший украинский дрон из ружья в Подмосковье, сумел это сделать, несмотря на то что у него была сломана нога. Об этом 360.ru рассказал его сын.

Стрелок оказался бывшим военным — он ветеран боевых действий в Чечне. После случившегося его вызвали в правоохранительные органы писать объяснительную.

«Не в первый раз уже сбивает», — рассказал сын 52-летнего Александра, добавив, что предыдущий случай произошел в октябре прошлого года. Подбитый его отцом дрон упал в лесу.

В ночь на 11 марта Александр находился на дачном участке в деревне Дулебино, когда услышал характерный звук моторов. Увидев, что беспилотник движется в сторону города Озеры, где живет его семья, мужчина поразил его мастерским выстрелом из «К-71».

Минувшей ночью Москва и Московская область подверглись самой массированной атаке украинских дронов с момента начала СВО. Три человека погибли, пострадали еще 13.