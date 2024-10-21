Тренировавший ВСУ инструктор погиб в ходе учений в Британии

Telegraph: в Уэльсе во время учений погиб инструктор, тренировавший солдат ВСУ

В Уэльсе в ходе военных учений погиб британский инструктор Крис Джилл, тренировавший солдат ВСУ. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Солдат британской армии, помогавший подготавливать украинские войска к боевым действиям против России, погиб во время ночных военных учений в Брекон-Биконсе», — написали в газете.

По информации газеты, погиб 35-летний капрал Крисс Джилл из четвертого батальона десантно-диверсионного полка. Капрал погиб во время «инцидента» не связанного с боевыми действиями, отметили в издании.

Ранее стало известно, что Великобритания подготовила военных инструкторов для отправки на Украину. Это может удешевить и ускорить подготовку личного состава ВСУ, заявили в Королевских Вооруженных силах.