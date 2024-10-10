Великобритания подготовила военных инструкторов для отправки на Украину
The Times: британское командование планирует отправку военных на Украину
Командование Королевских Вооруженных сил Великобритании не исключает отправку военных инструкторов на территорию Украины для обучения местных новобранцев. Об этом представитель британского генералитета сообщил газете The Times.
Пожелавший остаться инкогнито источник отметил, что командование британской армии для начала рассматривает отправку малочисленных групп в западную часть Украины, что может удешевить и ускорить подготовку личного состава украинских националистов.
«Там мы могли бы обучать новое поступление личного состава для ВСУ быстрее. Это было бы в уединенных местах, очень далеко от линии фронта, поэтому риск был бы гораздо ниже», — сказал он.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети опубликовал видео подготовки бригады ВСУ «Анна Киевская» французскими инструкторами. Группировку назвали в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.