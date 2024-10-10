Командование Королевских Вооруженных сил Великобритании не исключает отправку военных инструкторов на территорию Украины для обучения местных новобранцев. Об этом представитель британского генералитета сообщил газете The Times .

Пожелавший остаться инкогнито источник отметил, что командование британской армии для начала рассматривает отправку малочисленных групп в западную часть Украины, что может удешевить и ускорить подготовку личного состава украинских националистов.

«Там мы могли бы обучать новое поступление личного состава для ВСУ быстрее. Это было бы в уединенных местах, очень далеко от линии фронта, поэтому риск был бы гораздо ниже», — сказал он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в социальной сети опубликовал видео подготовки бригады ВСУ «Анна Киевская» французскими инструкторами. Группировку назвали в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.