Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби завершились

Делегации России, Украины и США завершили переговоры в ОАЭ. Об этом сообщил ТАСС .

Дипломаты провели вторую встречу в Абу-Даби, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Продолжение переговорного процесса сегодня не планируется.

Результаты встречи уполномоченные лица объявят позже. Источник издания добавил, что представители трех стран могут продолжить диалог по Украине в Абу-Даби в ближайшие дни.

Делегации рассмотрели несколько документов, касающихся мирного соглашения. Дипломаты обслужили несколько проектов, а также территориальные вопросы, гарантии и другие аспекты.

Первое заседание участников переговорной группы прошло в ОАЭ 23 января. Стороны общались в закрытом режиме — место проведение встречи не разглашалось. Обстановка в городе была спокойной, власти не стали перекрывать центральные улицы и не направляли дополнительную охрану к посольствам.