Обстановку в Абу-Даби перед трехсторонней встречей по Украине назвали спокойной

Ключевые трассы Абу-Даби не стали перекрывать из-за встречи делегаций России, Украины и США, приехавших на переговоры по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Обстановка в городе спокойная, трафик на улицах соответствует выходному дню. Также власти не стали вводить особых мер безопасности.

Сотрудники полиции дежурят на обычных постах, дополнительной охраны у посольств нет.

По информации агентства, российская делегация уже покинула отель в Абу-Даби. Группу дипломатов возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Первый этап переговоров в ОАЭ завершился вечером 23 января. Встреча прошла в максимально закрытом режиме, место ее проведения осталось в тайне.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров подтвердил, что дипломаты обсудили параметры завершения конфликта и дальнейшую логику переговорного процесса. По его словам, делегация после каждого этапа переговоров отправляет доклад президенту Владимиру Зеленскому.