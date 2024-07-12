В Крыму задержали агента украинских спецслужб

ФСБ задержала в Крыму украинского шпиона, собиравшего данные об армии России

Агента украинской военной разведки, собиравшего и передававшего информацию о российских вооруженных силах, задержали в Крыму. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе регионального управления ФСБ.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г. р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — сообщили в спецслужбе.

Задержанный передавал информацию о местах постоянной дислокации российской армии в Крыму и Севастополе.

По словам спецслужбы, возбуждено уголовное дело о шпионаже. Агента арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В среду ФСБ предотвратила два теракта, в том числе на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

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