Россия не остановит спецоперацию без территориальных уступок и гарантии внеблокового статуса Украины. После вступления в должность новому президенту США Дональду Трампу придется согласиться на ее условия, сообщил отставной полковник Дэниел Л. Дэвис в статье на сайте 19FortyFive .

По его мнению, большинство политиков на Западе уже осознали, что Россия победила, и лучшее, что Трамп может предложить для урегулирования ситуации, это территориальные уступки. Министр иностранных дел Сергей Лавров отклонил план спецпосланника Белого дома Кита Келлога, предполагающий отсрочку членства Украины в НАТО, приостановку боевых действий и сохранение территорий. Дэвис предупредил, что Россия согласится на переговоры лишь на условиях признания всей территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей за ней, отказа Украины от членства в НАТО и гарантий безопасности для себя.

«Для прекращения конфликта на дипломатических условиях, которые, по словам русских, они примут, Трампу придется согласиться на сделку, которая отдаст еще больше украинской территории, и публично заявить, что Украина никогда не будет принята в НАТО», — сказал автор статьи.

Президент Украины Владимир Зеленский лишь мешает урегулированию конфликта, заявил британский дипломат Ян Прауд. По его мнению, вместо отстаивания интересов страны политик сосредоточился на удержании власти.