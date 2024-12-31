RS: Зеленский оказался скорее частью украинской проблемы, а не ее решением

Президент Украины Владимир Зеленский оказался частью украинской проблемы, а не решением в урегулировании конфликта. Таким мнением в статье для Responsible Statescraft поделился британский дипломат, экс-посол Великобритании в Москве Ян Прауд.

Дипломат считает, что будущий спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог должен трезво оценить сложившуюся ситуацию и подтолкнуть Зеленского к подготовке в стране президентских выборов. Главе киевского режима пора «поставить Украину во главу угла».

«Регулярные заявления Зеленского о том, что он поставит свою страну в более сильную позицию для переговоров, выглядят все более эгоистичными», — считает Прауд.

Дипломат убежден, что завершение украинского конфликта будет означать конец политической карьеры Зеленского. Несомненно, он сыграл большую роль в качестве объединяющего фактора для поддержки Украины, но при этом глава киевского режима все же политик, «а не полубог».

Ранее Прауд раскрыл настоящую миссию Келлога, считая, что он должен сделать невозможным расширение НАТО, «убив идею» о членстве Украины в альянсе.