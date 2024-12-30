«Катастрофически для Украины». Стало известно, как Запад может принудить украинские власти к переговорам

Избранный президент США Дональд Трамп дал понять, что попытается организовать мирные переговоры по украинскому кризису в начале 2025 года. Директор по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шаке в беседе с Newsweek предположила, что Украине, вероятно, придется согласиться на «катастрофические условия».

По ее словам, такое соглашение — единственно возможное, которое может быть заключено в 2025 году — станет возможным благодаря прекращению поддержки Украины со стороны США и Запада. Кори Шаке признала, что Россия вряд ли согласится играть на слабых ролях, поскольку она очевидно добивается успеха на линии соприкосновения.

Доктор Джейми Ши, научный сотрудник Программы международной безопасности, также считает, что в 2025 году Украина и Россия договорятся о режиме прекращения огня. Полноценного мирного соглашения политолог не ожидает.

«Украина явно истощена и испытывает трудности с мобилизацией свежих сил для замены убитых и раненых. Страна заинтересована в прекращении огня сейчас и мирных переговорах, прежде чем потеряет еще больше территорий», — добавил Джейми Ши.

Он считает, что США и несколько европейских стран также будут подталкивать Зеленского к переговорам: Америка — потому что устали поддерживать Украину, а европейцы — потому что у них заканчивается оружие, которое они могли бы поставлять ВСУ.

Политолог ожидает скорее возвращения сторон к заморозке конфликта — при этом признавая, что и такой исход событий ставит судьбу Украины под вопрос.

Идею о заморозке конфликта неоднократно отвергали российские власти. В воскресенье, 29 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз подчеркнул, что Россию не устроит предложение Трампа об отложенном на 20 лет членстве Украины в НАТО.