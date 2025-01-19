The Telegraph: принуждение к переговорам с РФ на Украине считают катастрофой

Украина не готова начинать переговоры с Россией, не восстановив преимущество на поле боя. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Официальные лица из украинского правительства заявили, что принуждение страны к ранним переговорам станет катастрофической ошибкой. В Киеве опасаются, что на этом будет настаивать новый глава Белого дома Дональд Трамп, когда вступит в должность.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует доказать западным партнерам, что ВСУ нужно дать время и поддержку для эскалации кампании вглубь России. Помощники украинского добавили, что российский лидер Владимир Путин должен «почувствовать боль» перед переговорами, иначе репутация Запада будет разрушена.

Ранее в США обвинили Зеленского во лжи. Украинский президент заявил, что Россия не остановится на спецоперации и двинется дальше. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заверил, что Зеленский говорит неправду.