Трамп заявил о желании Зеленского начать переговоры с Россией

Трамп: Зеленский признал, что хочет начать переговоры и заключить мир с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет прекращения боевых действий и заключения мира. Об этом американский политик заявил в беседе с New York Post .

«[Зеленский] хочет заключить мир. <…> Это что-то новое. <…> Он хочет прекращения огня. <…> Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время», — сказал республиканец после встречи с Зеленским в Париже.

До этого Трамп заявил, что украинская сторона хочет «заключить сделку» и призвал к немедленному прекращению огня.

Ранее политик пообещал журналистам, что завершит украинский конфликт, «если сможет». Республиканец отметил, что Украине не стоит надеяться на прежний масштаб военный поддержки после его возвращения в Белый дом.

Также он обращался к российскому коллеге Владимиру Путину с призывом начать действовать для урегулирования украинского кризиса. Американский политик выразил уверенность, что ситуацию поможет решить Китай.