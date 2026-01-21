Трамп заявил о близости России и Украины к мирному соглашению

Владимир Путин и Владимир Зеленский близки к заключению мирного соглашения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова привело агентство Reuters .

«Я верю, что они недалеко от того, чтобы объединиться и заключить сделку. А если нет, то они глупцы», — добавил он.

Трамп добавил, что встретится с Зеленским позже в этот же день.

На прошлой неделе глава Белого дома обвинил Зеленского в неготовности заключить мирное соглашение. Он заявил, что стороны не пришли к урегулированию исключительно по вине украинской стороны.

Уже в Давосе Трамп заявил, что урегулированием должны заниматься европейские страны, а не США.