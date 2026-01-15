Трамп: Путин готов заключить сделку по Украине, а Зеленский этому препятствует

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский тормозит заключение мирного соглашения по Украине, а не Россия. Об этом сообщило агентство Reuters .

Риторика американского президента резко контрастирует с заявлениями европейских лидеров, утверждающих, что Россия якобы не заинтересована в завершении конфликта.

«Я думаю, он (президент России Владимир Путин — прим. ред.) готов заключить сделку. Украина менее готова к сделке», — заявил Трамп.

Глава Белого дома прямо ответил, что переговоры под руководством США до сих пор не привели к разрешению украинского конфликта только по вине Зеленского.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что после операции США в Венесуэле Запад утратил право винить Россию за спецоперацию на Украине.