Трамп призвал Европу работать над миром на Украине

Над мирным урегулированием конфликта на Украине следует работать европейским странам, а не США. Об этом во время выступления на форуме в Давосе заявил американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что ведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава государства добавил, что верит в стремление лидера России добиться завершения конфликта.

«Я также веду переговоры с президентом Зеленским, и я думаю, что он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня», — подчеркнул Трамп.

Ранее представитель Белого дома подтвердил, что американский лидер собирается провести в Давосе пять встреч. С кем именно Трамп планирует побеседовать на Всемирном экономическом форуме, в администрации президента США не раскрыли.

Речь главы государства на мероприятии вызвала огромный интерес — чтобы ее послушать, участники мероприятия выстроились в длинные очереди.