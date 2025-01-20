Путин оценил настрой Трампа на возобновление отношений с Россией

Владимир Путин разделяет желание новоизбранного президента США Дональда Трампа о недопущении третьей мировой войны и возобновлении дипломатических отношений между Россией и Америкой. Об этом президент заявил во время совещания с членами Совета безопасности РФ.

Он отметил, что Россия видит заявления Трампа и его команды о том, что властям необходимо любым способом не допустить третью мировую войну. Российский лидер также добавил, что слышал о желании США восстановить контакты между странами, и заявил, что они были прерваны по инициативе уходящей администрации Белого дома.

«Безусловно, мы приветствуем такой настрой», — оценил эти заявления Дональда Трампа Путин.

Кроме того, на совещании с Совбезом президент России сказал, что для урегулирования кризиса на Украине, необходимо устранить его первопричины.