Трамп заявил, что украинский конфликт «отчасти под контролем»

Трамп: конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт мог стать причиной начала третьей мировой войны, на данный момент ситуация «отчасти под контролем». Такое заявление он сделал в интервью порталу OutKick.

«Такие вещи могут привести к третьей мировой войне… Я думаю, это отчасти под контролем», — сказал Трамп.

Американский политик добавил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп назвал общение с Путиным рациональным. Американский лидер с радостью отметил, что отношения между странами не ухудшились из-за обвинений в адрес России о якобы вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что встреча между Путиным и Трампом может пройти в ближайшие месяцы.

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