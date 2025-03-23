Трамп заявил, что украинский конфликт «отчасти под контролем»

Трамп: конфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский конфликт мог стать причиной начала третьей мировой войны, на данный момент ситуация «отчасти под контролем». Такое заявление он сделал в интервью порталу OutKick .

«Такие вещи могут привести к третьей мировой войне… Я думаю, это отчасти под контролем», — сказал Трамп.

Американский политик добавил, что у него хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Трамп назвал общение с Путиным рациональным. Американский лидер с радостью отметил, что отношения между странами не ухудшились из-за обвинений в адрес России о якобы вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что встреча между Путиным и Трампом может пройти в ближайшие месяцы.