Трамп заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что бомбил бы Москву в случае ввода российских войск на Украину. Об этом сообщило издание The Washington Post .

«На одном мероприятии он предположил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия „вторглась“ в Украину или Китай „вторгся“ на Тайвань», — написали авторы материала.

Такое неоднозначное высказывание Трамп сделал во время акции по сбору средств и даже удивил нескольких бизнесменов. Автор статьи указал, что бывший президент довольно часто обсуждает внешнюю политику Соединенных Штатов на подобных мероприятиях.

При этом ранее Трамп заявил, что не допустил бы украинский конфликт, если бы занимал пост лидера США. Он заверил — при президентстве он обязательно урегулирует эту ситуацию. Политик также подчеркнул: третья мировая война может разразиться еще до выборов в Штатах, все дело в том, что у власти стоит Джо Байден, его главный соперник.