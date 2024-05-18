Трамп предупредил о возможном начале третьей мировой войны до выборов в США | 360°

Мир 18 мая 2024, 07:22 Трамп предупредил о возможном начале третьей мировой войны до выборов в США Трамп указал на возможность третьей мировой войны в ближайшие месяцы HOCH ZWEI / Global Look Press

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Третья мировая война может разразиться в ближайшие пять месяцев, еще до выборов президента в США. Об этом заявил американский экс-лидер Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Миннесота. Трансляцию выступления в прямом эфире провел телеканал CNBC-TV18.

Политик рассказал, что США предстоят опасные месяцы из-за того, что у власти находится Джо Байден.

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«С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», — указал кандидат в президенты.

Трамп добавил, что не допустил бы украинский конфликт, если бы занимал пост лидера США. Политик добавил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре обязательно урегулирует эту ситуацию.

Ранее Байден и Трамп договорились провести дебаты 27 июня. Известно, что встреча пройдет на площадке канала CNN. Имена ведущих дебатов и другие детали дебатов пока не раскрываются.