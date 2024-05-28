Байдена уличили в панике из-за популярности Трампа

Действия американского лидера Джо Байдена выдают его панику, вызванную отставанием в опросах общественного мнения от кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом заявила обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.

Она напомнила, что Байден на одном из предвыборных мероприятий сообщил, что пресса не пишет о его лидирующих позициях в опросах.

«К несчастью для Байдена, „пресса“ этого не пишет, потому что это неправда — и это не то, что показывают опросы. Бывший президент Дональд Трамп превосходит Байдена в большинстве опросов, в том числе в колеблющихся штатах», — указала Жак.

Обозреватель добавила, что о панике главы государства свидетельствуют такие меры, как «стратегическое» высвобождение миллиона баррелей бензина из Северо-восточного резерва и объявление о новом этапе списания студенческих задолженностей. По ее словам, резерв можно было задействовать только в чрезвычайной ситуации. Жак также отметила, что списанием долгов Байден просто попытался переманить на свою сторону молодежь.

Ранее американский журналист Сеймур Херш высказал мнение, что Байден не сможет победить на выборах. Репортер подчеркнул, что глава государства не может адекватно воспринимать окружающий мир.