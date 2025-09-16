Трамп заявил, что ему придется сидеть в одной комнате с Путиным и Зеленским

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин на переговорах по урегулированию конфликта не смогут находиться вместе в одной комнате. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед вылетом в Великобританию, сообщило издание Clash Report в социальной сети Х .

«Похоже, мне придется сидеть с ними в одной комнате, потому что они не могут сидеть в одной комнате вместе», — сказал Трамп.

Ранее журналист Sky News Ялда Хаким взяла интервью у Зеленского. Украинский лидер признался, что разочаровался в Западе. По его мнению, США и европейские государства оказывают недостаточное давление на Россию, особенно на фоне усилившихся атак российской армии на Украину.

Он предположил, что Трамп реализует такую «мягкую» стратегию, чтобы не помешать мирному процессу.