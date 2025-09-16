Президент Украины Владимир Зеленский выразил разочарование в отношении Запада. По его мнению, США и Европа не оказывают достаточного давления на Россию. Об этом заявила журналист Sky News Ялда Хаким, которая брала интервью у Зеленского.

«Встретившись со мной в Киеве накануне государственного визита президента США в Великобританию, Владимир Зеленский выразил разочарование в связи с неспособностью западных держав усилить давление на Кремль, даже несмотря на то, что Россия усилила свои атаки на Украину», — рассказал журналист после интервью с украинским лидером.

Зеленский полагает, что Трамп не станет давить на Россию, так как это может помешать усилиям по прекращению конфликта.

Ранее Зеленскому предрекли позорное падение из-за усталости украинцев. Обозреватель Стив Кортес заявил, что Зеленский растратил весь политический капитал. Аналитик отметил результаты социологических опросов, где более 70% украинцев выразили желание смены власти и начала переговоров для завершения боевых действий.

Главной внутренней проблемой они назвали коррупцию среди высокопоставленных чиновников.