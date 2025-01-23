Трамп захотел «как можно скорее» встретиться с Владимиром Путиным

Американский лидер Дональд Трамп на форуме в Давосе снова заявил, что хочет «как можно скорее» встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию выступления политика вел телеканал Sky News .

Трамп отвечал на вопросы участников Всемирного экономического форума. В ходе мероприятия он сказал, что стремится к скорейшему завершению украинского конфликта.

Я очень хочу вскоре встретиться с президентом Путиным, чтобы как можно быстрее закончить этот конфликт <…> От пуль на поле боя гибнут прекрасные молодые люди.

Американский лидер также заявил, что обсуждал варианты завершения конфликта на Украине во время недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп выразил надежду на то, что Китай поможет урегулировать ситуацию.

В ответ на вопрос участника форума о том, закончится ли конфликт через год, Трамп ответил, что «Украина готова пойти на сделку».

Днем ранее он пригрозил, что введет высокие налоги и пошлины на все, что Россия продает Соединенным Штатам и другим государствам, если сделку о завершении украинского конфликта не заключат в ближайшее время.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле ничего нового в таких заявлениях со стороны США не увидели. В Госдуме ультиматумы Трампа назвали ошибочной и тупиковой стратегией.