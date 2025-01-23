Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку

Украина готова к переговорам и заключению соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его процитировало РИА «Новости» .

«Украина готова заключить сделку. И чтобы вы понимали, это война, которая никогда не должна была начаться. Если бы я был президентом, она бы никогда не началась», — заявил Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что при его прошлом руководстве подобных ситуаций не возникало, и не было даже «разговоров о таком сценарии». Трамп выразил готовность способствовать завершению конфликта, так как считает его ненужным.

На форуме в Давосе Трамп предложил Саудовской Аравии снизить цены на нефть, чтобы положить конец украинскому конфликту. Он отметил, что ОПЕК и Саудовская Аравия в «какой-то степени несут значительную ответственность» за продолжение кризиса.