Трамп задумал изменить подход к Украине
Трамп заявил, что через две недели может изменить подход к урегулированию
Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине прояснятся в ближайшие две недели. Если переговоры не помогут, США изменят подход. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом в интервью консервативному радиоведущему Тодду Старнсу, сообщило РИА «Новости».
Журналист спросил президента о сроках завершения боевых действий. Трамп ответил, что даст знать, когда ситуация прояснится.
«Думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», — сказал он.
Во время предвыборной кампании республиканец обещал остановить конфликт между Россией и Украиной за сутки, затем поручил сделать это за 100 дней, а после поставил дедлайн — 8 августа. Он возложил ответственность за столкновение на своего предшественника на посту президента, Джо Байдена.