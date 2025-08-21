Трамп задумал изменить подход к Украине

Трамп заявил, что через две недели может изменить подход к урегулированию

Перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине прояснятся в ближайшие две недели. Если переговоры не помогут, США изменят подход. Американский президент Дональд Трамп заявил об этом в интервью консервативному радиоведущему Тодду Старнсу, сообщило РИА «Новости» .

Журналист спросил президента о сроках завершения боевых действий. Трамп ответил, что даст знать, когда ситуация прояснится.

«Думаю, в течение двух недель мы узнаем так или иначе. После этого, возможно, придется выбрать другой подход, но посмотрим», — сказал он.

Во время предвыборной кампании республиканец обещал остановить конфликт между Россией и Украиной за сутки, затем поручил сделать это за 100 дней, а после поставил дедлайн — 8 августа. Он возложил ответственность за столкновение на своего предшественника на посту президента, Джо Байдена.