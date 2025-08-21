Не атакуя, нельзя победить: Трамп пообещал «интересные времена» из-за России и Украины

Трамп: при Байдене Украина не смогла бы дать отпор, а только защищалась бы

Страна, которая не нападает, а только защищается, не может выиграть вооруженный конфликт. Об этом написал президент США Дональд Трамп на странице в Truth Social .

«Это как отличная спортивная команда, у которой фантастическая оборона, но которой не позволяют играть в атаке. У нее нет шансов выиграть! Это похоже на Украину и Россию», — написал Трамп.

По его словам, «продажный» и «некомпетентный» Джо Байден никогда бы не позволил Украине дать отпор. Президент США заявил, что впереди «интересные времена».

Ранее газета The Guardian сообщила, что Трамп временно отошел от организации двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и хочет, чтобы Россия и Украина сами договорились об этом.