Newsweek: Трамп потребовал от ЕС согласовать капитуляцию Украины за три недели

Президент США Дональд Трамп выставил Европе ультиматум — за три недели согласовать условия капитуляции Украины. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на депутата Европарламента Мику Аалтолу.

«Если мы этого не сделаем, США уйдут из Европы», — сообщил чиновник.

По его словам, новый глава Белого дома хочет удовлетворить требования России по безопасности.

Ранее, по данным газеты New York Post, окружение Трампа выступило за как можно более скорый отъезд Владимира Зеленского из страны. Главе киевского режима предложили отправиться во Францию. Газета сообщает, что в команде американского президента никто не симпатизирует Зеленскому.

Издание The Hill тем временем написало, что у Евросоюза не хватит сплоченности, чтобы компенсировать возможные последствия выхода США из НАТО.