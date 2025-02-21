В окружении Трампа призвали Зеленского срочно покинуть Украину

В окружении американского президента Дональда Трампа считают, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому нужно срочно покинуть Украину. Об этом сообщила газета New York Post .

«Лучшим вариантом для [Зеленского] и мира будет его немедленный отъезд во Францию», — заявил журналистам источник, близкий к Трампу.

По его данным, у президента Украины нет сторонников в окружении американского лидера. Один из представителей Белого дома рассказал изданию, что Зеленский неприятен ему. Негативное отношение во многом связано с гонением на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Ранее журналисты Politico заявили, что у Трампа и российского лидера Владимира Путина общий интерес — уход президента Украины с поста. Зеленский понимает это, поэтому сделает все возможное, чтобы остаться у власти.