«Стратегически уязвима». Европа испугалась решения США по НАТО

Страны Евросоюза могут оказаться в уязвимом положении, если США выйдут из НАТО. У них не хватит сплоченности, чтобы заменить альянс, написало издание The Hill .

«ЕС не хватает сплоченности, военного потенциала и политической воли, чтобы заменить НАТО. <…> Выход США из альянса только усугубил бы эти проблемы, заставив Европу столкнуться с собственной стратегической уязвимостью», — указали в материале.

Больше всего от такого хода Америки пострадают Польша и Прибалтика, которые считают главным гарантом безопасности США. Они продолжат углублять отношения с США в попытке получить гарантии по безопасности. После развала альянса Европа станет «континентом конкурирующих стран», а не единым сплоченным блоком, считают авторы статьи.

«Такой сценарий коренным образом изменит трансатлантические отношения, поставив Европу в шаткое положение в эпоху глобальной нестабильности», — подчеркнули в издании.

Президент США Дональд Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО. Он заявил, что российские власти еще до президентства Владимира Путина говорили, что не допустят вступления Украины в блок.