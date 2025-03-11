Трамп выразил надежду на прекращение огня на Украине в ближайшие дни

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на полное прекращение огня в украинском конфликте уже в ближайшие дни. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава Белого дома ответил журналистам на вопрос, когда он ожидает полного прекращения огня на Украине.

«Надеюсь, это произойдет в течение следующих нескольких дней. Я хотел бы увидеть [это]. Я знаю, что завтра у нас большая встреча с Россией, надеюсь, последуют отличные обсуждения», — заявил американский лидер.

До этого Трамп сообщил о планах встретиться с Россией 11 или 12 марта, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

Кроме того, американский лидер заявил, что на этой неделе хочет переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, согласие президента России на прекращение огня будет означать «75%» к мирному урегулированию украинского конфликта.