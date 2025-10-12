Зеленский и Трамп провели второй разговор за два дня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о втором за два дня телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом. По его словам, одной из тем переговоров были крылатые ракеты Tomahawk.

«Мы детально работаем с Америкой над усилением нашей противовоздушной обороны: прежде всего комплексов Patriot и других систем, а также над усилением наших активных действий», — сказал Зеленский в видеообращении.

По его словам, в ходе беседы с Трампом удалось достичь договоренности о том, что украинские военные «займутся всем тем, о чем мы говорили, в том числе это касается энергетики и газа». При этом Зеленский не уточнил, было ли принято решение о передаче дальнобойного оружия ВСУ.

На фоне заявлений со стороны США о возможности поставки Украине крылатых ракет Tomahawk президент Владимир Путин предупредил, что в качестве ответа Россия усилит системы противовоздушной обороны.