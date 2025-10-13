Зеленский: если Трамп склонит Россию к перемирию, то выдвину его на премию мира

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором выдвинет американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщил портал «Новости. Live».

Речь идет о том, чтобы глава Белого дома убелил Россию начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

«Если он (Трамп — прим. ред.) это сделает, я надеюсь, и дай бог, чтобы он смог это сделать. Конечно, в таком случае мы его выдвинем [на Нобелевскую премию] и с гордостью поздравим», — заявил глава киевского режима.

Зеленский добавил, что надеется на поддержку мировым сообществом усилий, направленных на поиск дипломатического решения по украинскому конфликту. Он также подчеркнул, что любые инициативы важны, лишь бы приближали мирные переговоры между сторонами. При этом отметил, что перемирие станет значительным шагом на пути к завершению конфликта.

Ранее генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра осудила политизированное решение Нобелевского комитета о присуждении премии мира венесуэльскому лидеру оппозиции. По ее словам, сейчас эту награду получают «военные преступники и путчисты».