Трамп уверен, что сделка по конфликту на Украине будет достигнута на этой неделе

Президент США Дональд Трамп уверен, что на этой неделе можно будет завершить конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, сообщил РБК .

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту, и он твердо уверен, что мы сможем добиться этого уже на этой неделе», — сказала она.

Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами конфликта с целью прекращения боевых действий. Советник по национальной безопасности Майк Уолтц планирует работать круглосуточно в эти выходные, чтобы «заключить сделку и положить конец этому конфликту».

По словам Левитт, Трамп стремится к миру и хочет прийти к решению как можно скорее.

«Это его главная цель прямо сейчас», — подчеркнула она.

На вопрос о том, когда можно ожидать встречи Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным, пресс-секретарь заявила, что в настоящее время нет никаких объявлений по этому поводу.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что второй раунд переговоров между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине состоится в Саудовской Аравии во вторник, 25 февраля. Он отмечал, что не считает Россию виновной в конфликте на Украине. А президенту Владимиру Зеленскому нет никакой необходимости участвовать в диалоге.