Трамп сделал неожиданное заявление о солдатах ВСУ в Курской области

Трамп заявил, что убедил Россию пока не уничтожать войска ВСУ в Курской области

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что убедил президента России Владимира Путина временно отказаться от ударов по окруженным в Курской области войскам Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам Трампа, ему «удалось убедить Россию пока ничего не предпринимать» в отношении этих украинских подразделений.

Политик добавил, что во вторник, 18 марта, он переговорит с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы «спасти украинских солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации».

«Если бы не я, их бы уже не было», — добавил американский президент.

Ранее 14 марта Трамп в социальных сетях написал, что тысячи украинских солдат попали в окружение в Курской области. Политик рассказал, что обратился к Владимиру Путину «с настоятельной просьбой пощадить их жизни».

В тот же день президент России выразил готовность сохранить жизни украинским военным в Курской области. Для этого формированиям Украины следует сложить оружие и сдаться в плен.