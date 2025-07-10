Трамп разочаровался в России из-за ее негибкости

Reuters: Трамп разочарован из-за того, что Россия не хочет идти на компромиссы

Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия не идет на компромиссы по вопросу урегулирования на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters .

Однако на этом фоне состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио на полях форума АСЕАН в Куала-Лумпуре.

Ранее президент США заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным, и анонсировал «небольшой сюрприз». Кроме того, Трамп не исключил, что введет против России новые санкции.

При этом в Кремле к ужесточению риторики американского визави отнеслись спокойно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Трамп в целом любит жесткие высказывания, и выразил надежду, что США продолжат искать способы урегулировать конфликт.