Трамп разочаровался в России из-за ее негибкости
Reuters: Трамп разочарован из-за того, что Россия не хочет идти на компромиссы
Президент США Дональд Трамп разочарован тем, что Россия не идет на компромиссы по вопросу урегулирования на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters.
Однако на этом фоне состоялась встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио на полях форума АСЕАН в Куала-Лумпуре.
Ранее президент США заявил, что недоволен российским коллегой Владимиром Путиным, и анонсировал «небольшой сюрприз». Кроме того, Трамп не исключил, что введет против России новые санкции.
При этом в Кремле к ужесточению риторики американского визави отнеслись спокойно. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Трамп в целом любит жесткие высказывания, и выразил надежду, что США продолжат искать способы урегулировать конфликт.